俳優・高橋一生が10日、都内で行われた映画『脛擦りの森（すねこすりのもり）』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる高橋一生＆黒崎煌代ら豪華出演者高橋は、森の奥で暮らす謎の老人役を演じるにあたり、約4時間に及ぶ特殊メイクに挑戦。蒼戸虹子や黒崎煌代は、その変貌ぶりに驚きが止まらなかったそう。高橋は「朝の2時に起きて、4時間メイクをさせていただいて、その後の6時出発ぐらい