JR博多駅前に展示された九州新幹線つばめの車両を撮影する人たち＝10日午後2016年の熊本地震で被災した九州新幹線つばめの先頭車両をライトアップするイベントが10日、福岡市のJR博多駅前で開かれた。JR九州は全線開業15年と熊本地震10年の節目に合わせ車体を修繕。自力走行はできないため、3月下旬から台船に載せるなどして九州各地を巡り、今月8日に最終目的地の博多駅前に到着していた。同社の古宮洋二社長はつばめを前に「