10日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が会見で“社民党の内紛”について言及した。【映像】“社民党の内紛”に言及した瞬間（実際の様子）社民党は、6日の新党首発表会見において、再投票で敗れた大椿裕子元参院議員とラサール議員が同席していたにもかかわらず、記者からの質問に対して発言を許さず、大椿元議員が途中で退席。ラサール議員も福島みずほ党首との握手を辞退するという事態に陥っていた。この会見を受けて、記