屋根から上がる激しい炎。建物の中は、火の海になっています。9日午後2時半前、新潟・佐渡市で起きた火事。近くに住む人から「枯草を燃やしていたら納屋に燃え移った」と消防に通報がありました。近くに住む人は「屋根から炎が上がっていた。びっくりした」と話しました。懸命の消火活動を行う消防隊。するとそのとき、壁が崩れました。火は1時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての倉庫1棟が全焼。けが人はいませんでした