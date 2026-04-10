元「モーニング娘。」の石川梨華（４１）が自撮りショットを披露し反響を呼んでいる。石川は１０日、自身のインスタグラムを更新。「自撮り１枚目はヤンタンラジオの時の写真２枚目は二男入学式の時の写真お仕事モードと母ちゃんモード同じ角度でも表情が全然違くて自分でも笑っちゃう」とつづり、２枚の自撮りショットをアップした。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ素敵です」「可愛い」「相変わらず綺麗です