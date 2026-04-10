◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が「１番・二塁」で先発。１点リードの３回無死一塁、遊ゴロ併殺崩れで一塁に残ると、続く佐々木の２球目で二盗を決めて今季３個目の盗塁をマークした。３球連続で吉村が一塁けん制を入れた直後に好スタート。２死二塁から泉口の右翼線適時二塁打で生還した。直後の４回の守備では先頭サンタナのセンターに抜けそうなゴロをスライディングキ