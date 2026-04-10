弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るい、伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が日本相撲協会から９日の臨時理事会で２階級降格などの処分を下されたことを受け、伊勢ケ浜部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）が１０日、千葉・成田市内で取材に応じた。楯山親方は今回の処分について「世間的には甘すぎるということは言われていますけど、状況もある。自分の中では妥当じゃないかなとは思います」と減給した。部屋の力士たちにも処