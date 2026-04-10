大相撲で現役を引退した元力士による１日限りのトーナメント「ヤメ力士超相撲」（アリーナ立川立飛）の主催者は１０日、６月６日に予定していた大会の開催延期を発表した。延期の理由については「制作体制の見直し及び公演内容のさらなる充実を図るため」としている。チケットは全て払い戻しとする。同イベントはエストニア出身の元大関・把瑠都や元関脇・豊ノ島、現役を引退したばかりの英乃海ら元幕内力士１０人が出場を予定