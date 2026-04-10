問題発覚後 初めての記者会見 問題の発覚から1か月。牛肉の種類や産地を不適正に表示し販売した指宿市の水迫畜産が10日、初めて記者会見を開き、謝罪しました。 2年半前に問題を認識していたものの、公表していなかったことが分かりました。 （水迫畜産 水迫栄治新社長）「誠に申し訳ございません」 水迫畜産は午後、県庁で、先月10日の問題発覚後、初めて記者会見を開きました。 水迫政治社長は辞任 水迫政治社長は10