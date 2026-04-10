（キャスター） ここからは記者とお伝えします。 （記者） 今回、不適正な表示が発覚したのは、牛肉の種類、産地、そして個体識別番号の3つのケースでした。10日の会見での説明を整理します。 複数チェック体制を確立していなかった 水迫畜産では倉庫管理、加工、ラベル、販売などそれぞれの工程で責任者を1人配置していたため、複数で表示ラベルを確認するチェック体制を確立していなかったことが大きな