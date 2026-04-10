ILLIT・ウォンヒ ILLITのWONHEE（ウォンヒ）が10日、都内で行われた『ロムアンド商事 〜ジューシーフラッシュ営業部〜』新商品発表会に出席した。韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」が、ティント・グロスでは足りなかったという“光沢感を満たす”リップオイル「ジューシーフラッシュリップオイル」を７日に発売する。それを記念して【「くちびるの企業秘密、大公開。」ロムアンド商事〜ジューシーフ