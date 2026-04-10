人とモノとの交差点『トバログ』をご紹介します。人とモノとの交差点『トバログ』今週のピックアップ『【カバンの中身】ここ最近の持ち歩いているモノたち』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますトバログさん：「基本的にはガジェットとか暮らしの道具について、情報発信をしています。主に今はYouTubeで活動しているんですけど、もともと10年ほど前からブログとして活動していて、5年ほど前から動画がメインになってきました。