秋田朝日放送 仙北市の５０代女性が投資に勧誘され、現金合わせて３２００万円余りをだまし取られました。 警察によりますと、仙北市の５０代女性は、１月上旬にインターネットで投資家を名乗る相手が開設するサイトを見つけ、ＬＩＮＥでやり取りをするようになりました。女性は、勧められた銘柄の株を購入すると実際に利益が出たため、相手を信用したということです。 その後相手から「デイトレードは興味