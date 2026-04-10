11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！昨日、4/9から東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントのディズニー・パルパルーザ第6弾の”ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”がスタートしました！ディズニー映画