西村博之が総合プロデューサーを務める次世代型フェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」の第1弾出演アーティスト全15組が発表されました。夏前を彩るフェスとして、かなりツヨツヨなラインナップに大歓喜です。（敬称略、50音順）※各アーティスト出演日は後日発表・AKB48・SKE48・私立恵比寿中学・手羽先センセーション・Toi Toi Toi・なみだ色の消しごむ・fav me・FES☆TIVE・WHITE SCORPION・前橋ウィッチーズ・MISS MERCY・ラ