障害者の就労支援をしたと偽り、北海道・札幌市から給付費をだまし取った疑いで逮捕された男が、別の書類も偽造していたことがわかりました。詐欺の疑いで送検されたのは、就労支援事業所・運営会社の役員、曽根将路容疑者（58）です。曽根容疑者は2025年9月まで約4年間、障害者向けの事業所で就労支援をしたと虚偽の申請をし、札幌市から給付費、約3500万円をだまし取った疑いがもたれています。また、札幌市によりますと、曽根容