厚生労働省によりますと、医療機関やメーカーなどから中東情勢の影響による医療物資の供給に関する相談が543件寄せられており、上野厚労大臣は10日、医療関係団体と意見交換を行いました。中東情勢を受けて、厚生労働省が設置した相談窓口などには、医療機関やメーカーなどからこれまでに543件の相談が寄せられています。安定供給に影響があると判断されたのは16件で、このうち6件が解決済みや道筋が立っているということです。中