中国の習近平国家主席は、台湾の最大野党トップと会談しました。中国の習近平国家主席は、共産党トップの総書記として10日、北京で台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席と会談しました。会談で習氏は、中国と台湾が「一つの中国」に属するとの原則を改めて強調し、「独立は決して容赦せず許さない」との立場を示しました。一方で、台湾の若者らとの交流拡大や農水産物の受け入れを表明しました。これに対し鄭主席も「独立反対は共通