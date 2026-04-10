「巨人−ヤクルト」（１０日、東京ドーム）巨人が幸運な形でピンチを切り抜けた。２−０の四回に１点差とされ、なお２死一、二塁。カウント２−２から投球しようとした巨人先発・竹丸が大きくバランスを崩し、転げながら投球。すると、二塁走者のヤクルトのオスナが三塁へスタートを切った。山なりの投球は一塁ベンチ方向へそれたが、ワンバウンドして捕球した岸田が素早く三塁へ送球してタッチアウトとなり、ピンチを切り