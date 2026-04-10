俳優の一ノ瀬ワタル（40）が10日、都内で行われた映画『炎上』初日舞台あいさつに森七菜、長久允監督と登壇。作品名にちなみ、火が付くほど熱くなったことついて語った。【動画】一ノ瀬ワタル、最近の炎上エピソードを披露食い気味の語り口に森七菜も苦笑い今作の舞台は新宿・歌舞伎町。夢を求めてたどり着いた場所で、1人の少女が起こした“炎上”事件を描く。森が演じたのは、家族との関係に耐えきれず家を飛び出して、歌