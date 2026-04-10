フィリピンでキャベツ農家を営む男性。燃料費の高騰と野菜価格の下落で生活が苦しくなっているといいます。キャベツ農家：すでに赤字になっています。キャベツの価格が下がれば、もう何も残りません。燃料費が上がったため、キャベツ1kgを生産するのに50円ほどかかるそうですが、出荷しても20円ほどでしか売れないといいます。損失を出して売るより、畑で腐らせることを選んだ農家もいました。出荷をやめたキャベツ農家：燃料価格