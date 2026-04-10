大阪育ちでこの春、富山に来た中久木さんが富山湾の海の幸を取材しました。取材したのはベニズワイガニです。といっても向かったのは海ではなく、魚津水族館。ベニズワイガニや漁についての展示を、きょうから始めたんです。▽中久木アナ「寿司といえば富山、ベニズワイガニのお寿司も最高ですよ！こちらには大量の寿司ネタ！カニ、カニ、カニ、カニ、真っ赤なベニズワイガニ！でもこちらイケスではなく水槽なんです」魚津水族館