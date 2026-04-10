鹿児島・徳之島の保育園に設置された防犯カメラ。強風が吹いたその時、滑り台が吹き飛ばされました。幸徳保育園・幸多健次園長：この遊具です。重いですね。簡単にここまで飛ばされてきているので。道路側を映すカメラには、画面の奥の方から飛んできた黒いもの。道路に落ち、激しく火花が散る様子が記録されていました。7日、鹿児島・徳之島の伊仙町で起こった建物約50軒が壊れた突風被害。屋根のトタンが飛ばされ、骨組みがむき