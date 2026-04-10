タレントでボディビルダーの横川尚隆が１０日、ＳＮＳを更新。究極に鍛え上げた自身の左腕を披露した。理解不能な筋肉の肥大の仕方にコメント欄には「なにがどうなっちょるんや」「人体構造にあったらあかんレベルの、溝あるやん」などの言葉が並んだ。「３１歳青春ど真ん中職業きんにくきんにくが身分証人生きんにくまみれのただのきんにくが世界とって世界のおおきんにくになるぞそんで壮絶に散って骨になるんだでも