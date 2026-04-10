レースクイーン（レースアンバサダー）の織田真実那（34）が、10日までにインスタグラムを更新。レアショットを公開した。織田は「桜とコスチューム撮れたのレアだね」とつづり、満開の桜をバックにした、青と白のコスチューム姿を披露した。この投稿に「超カワイイ」「桜と真実那さん、素敵なコラボだ」「美の競演ですね〜」「脚イイ」などのコメントが寄せられている。