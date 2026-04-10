しかけ絵本『みつけてマリオ』（小学館）が4月10日（金）に発売される。 【画像】任天堂しかけ絵本『みつけてマリオ』発売 マリオのかおが動かせる『かおマリオ』、ヨッシーの日常が楽しめる『ぺろぺろヨッシー』に続き、「マイマリオのえほん」シリーズ最新作『みつけてマリオ』が小学館より発売。ページを引っぱって遊べる、わくわくのしかけが盛り沢山な乳幼児向け絵本。 どかんの上、海の中