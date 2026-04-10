横浜／新高島駅周辺にて4月30日から5月4日までの5日間に開催される回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の最新情報が公開された。 （関連：勢い衰えぬDECO*27の活躍、職業・ボカロPの多様化、リアルイベント需要増……2025年VOCALOIDシーンの注目トピック総括） 今回は、『YOKOHAMA COAST garage+』に出演する約60組のクリエイターを一挙発表。5月2日にはCBCラジオ『RADIO MIKU』による特別企