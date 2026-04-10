Jリーグは10日、登録選手の追加および抹消を発表した。J1では水戸ホーリーホックが獲得した新外国人FWパトリッキを登録。流通経済大からFC町田ゼルビアに入団が内定し、特別指定選手としての承認を受けたDF西川楓人の登録も完了している。■J1水戸ホーリーホック20 FWパトリッキFC町田ゼルビア29 DF西川楓人(流通経済大、特別指定)京都サンガF.C.41 MF立川遼翔(新潟医療福祉大、特別指定)ファジアーノ岡山9 FWレオ・ガウショアビ