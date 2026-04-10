入学式シーズン真っ只中。山形県天童市の小学校では、新一年生全員に登下校の安全を守るアイテムが贈られました。 【写真を見る】登下校の安全を！ 新1年生にクマから身を守るアイテム贈呈（山形） 天童市立山口小学校の新１年生１９人に配られたのはクマよけの鈴です。 天童市では昨年度、クマの目撃件数が６７件あり、前の年度に比べ６５件増加しました。市内中心部にもクマが出没し駆除されていて、昨年度は登下校時に