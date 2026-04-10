○ココリブ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.9％にあたる15万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月13日から27年1月31日まで。 ○ＴＳＩＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.58％にあたる330万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月13日から10月30日まで。今回取得した自己株から63万株を除いた全株を27年1月29日付で消却する。 ○明光ネッ