北海道・旭川東警察署は2026年4月10日、殺人未遂の疑いで旭川市に住む無職の女（41）を現行犯逮捕しました。女は、10日午前8時ごろ、自宅で同居する母親（66）の頭部を電気ポットで複数回殴打し、殺害しようとした疑いです。10日午前8時前、「娘のことで相談したい」と母親から警察に通報がありました。警察によりますと、母親は頭部から出血し、病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。女は母親と2人で暮らしてい