阿久根市の海中から引き揚げられた旧日本軍の戦闘機、紫電改。その機体が9日、陸へと移されました。81年の時を超えて引き揚げられた貴重な遺産が戦争の記憶を伝えていきます。9日、出水市の港には、大きなクレーンを載せた台船が停泊していました。行われていたのは、旧日本軍の戦闘機、紫電改を陸に揚げる作業です。1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着した紫電改。搭乗して