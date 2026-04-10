渇水の影響を受け、愛知県は田植えの延期要請を出しましたが、農家の声は…。 【写真を見る】ダムの水回復で節水緩和も…愛知県は引き続き田植えの延期を要請農家は「遅らせると苗が傷んで生育が悪くなる」 加工用のトマトを育てる、愛知県豊橋市の船井園芸。９日に苗を植え、農業用水を使って水やりをしていました。 （トマト農家 船井園芸 船井辰哉代表）「もしかしたら断水する可能性もという連絡もあった。仕事を30年やっ