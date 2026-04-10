フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が10日、同局「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。この放送を最後に産休へ入ることを発表した。MCの「バナナマン」設楽統が番組冒頭で「ご報告があります」と切り出し、「三上さんがいったんここで産休に入ると」と三上アナの産休入りを報告した。真っ白なワンピース姿で登場した三上アナは「そうなんです。番組がパワーアップしたばかりで大変恐縮なんですけども、いったん