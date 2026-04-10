◇セ・リーグヤクルト−巨人（2026年4月10日東京D）ヤクルトは1−2の5回1死一塁で、「9番」の吉村貢司郎投手（28）が打席に入ったが、犠打はなかった。吉村は見逃し三振に倒れた。「ブンブン丸」池山隆寛新監督（60）は、今季ここまで1犠打。投手には犠打はまだなく、「9人目の野手」というスタンスで戦っている。東京ドームは昨季1勝8敗と苦しんだ鬼門。それでも首位を走る指揮官は、池山流を貫いている。