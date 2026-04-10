日本学術会議の総会＝10日午後、東京都港区10月に国の特別機関から特殊法人へ移行する日本学術会議は10日、東京都内で総会を開き、法人化後の基本方針となる新憲章案について議論した。一部の会員からは、政府による新会員候補の任命拒否問題以降、学術会議の自律性や独立性が脅かされつつあり、学問の自由が危うくなっている状況を明記すべきだとの意見が出た。新憲章案は総会初日の9日に示された。案を説明した磯博康副会長