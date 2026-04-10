今春の選抜で8強入りした山梨学院は10日、甲府市内のグラウンドで行われた練習を公開した。昨年8月に台湾で行われた「第12回BFAU15アジア選手権」で準優勝したU15日本代表メンバーの村橋照平内野手（1年＝狭山西武ボーイズ）、倉田雄星内野手（1年＝湖南ボーイズ）、左腕・梅村全投手（1年＝愛知尾州ボーイズ）が取材に応じた。三塁と二塁を守り、中学時代は通算15本塁打を放った強打の内野手・村橋は「山梨学院に来たからに