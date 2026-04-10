公園のトイレなどで見かける水を流すためのレバー、「フラッシュバルブ」。実は去年9月ごろから、このバルブが盗まれる事件が相次いでいます。なぜ狙われるのでしょうか。事件は埼玉県草加市にある公園のトイレで起きました。記者「こちら埼玉県草加市の公園です。トイレの中に入ってみますと、トイレを流すためのレバーが根こそぎなくなっています」盗まれたのはトイレの水を流すためのレバー、「フラッシュバルブ」。これがなけ