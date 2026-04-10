国と東京都の協議会の初会合に臨む高市首相＝10日午後、首相官邸高市早苗首相と東京都の小池百合子知事が設置に合意した国と都の協議会の初会合が10日、官邸で開かれ、両トップが出席した。政府の掲げる成長戦略と都の政策をすり合わせ、連携を深めるのが目的。首相は会合冒頭で「日本経済の中心地であるグローバル都市・東京がさらなる発展を遂げることは、強い経済の実現に向けて必要不可欠だ」と述べた。小池氏は「強く豊か