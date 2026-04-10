大相撲春巡業が10日、千葉県成田市で行われ、関脇・高安（36＝田子ノ浦部屋）が小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）や幕内・王鵬（26＝大嶽部屋）らと6番取って4勝2敗だった。王鵬との1分近い相撲の末に力強く寄り切るなど、状態の良さを見せつけた。「順調。集中できた」と充実した表情で振り返った。昨年は腰痛などで巡業を離脱することもあったが、今巡業では元気な姿が目立つ。「巡業を完走したい。本場所と同様、巡業も