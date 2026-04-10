◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト（10日、東京ドーム）巨人の先発・竹丸和幸投手が投球中にマウンドで転倒するアクシデントが起こりました。竹丸投手は1アウト満塁から犠牲フライで1点を失います。さらに1塁2塁のピンチで7番・赤羽由紘選手と対戦すると5球目、竹丸投手はマウンドでバランスを崩し、ボールはゾーンから大きく左へ。このボールで2塁ランナーがスタートし3塁を狙われますが、キャッチャーの岸田行倫選手が素早くカ