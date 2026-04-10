俳優の藤原竜也が明かした“独特すぎるリフレッシュ方法”が思わぬ反響を呼んでいる。発端は、レギュラー出演するラジオ番組『Sky presents 藤原竜也のラジオ』（ABCラジオほか）の公式Instagramに、4月7日に投稿されたトークの切り抜き動画だ。そこで語られたのは、誰もが予想しなかった“脳天リフレッシュ術”だった。「動画で藤原さんは、家族のリフレッシュ方法として《湯船に首まで浸かってですね。完全に脱力した状態で