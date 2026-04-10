4月10日、元AKB48で女優の川栄李奈がInstagramのストーリーズを更新。離婚を発表した。川栄の離婚については、9日ごろから各スポーツ紙が報じていたが、それを受ける形で、川栄本人が口を開いたようだ。「ストーリーズには、関係者やファンに向けて《私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました》と、離婚したことを伝えていました。そのうえで《今後も俳優として、母と