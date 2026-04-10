NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じている俳優の要潤が、4月9日に自身のInstagramを更新。《#agito 完成披露イベントでした。僕は幸せものです。生涯ライダーをやりたい。4/29公開》と投稿。9日に都内で開催された仮面ライダー生誕55周年記念作品で、自身が主演する映画『アギト−超能力戦争−』の完成披露試写会で舞台挨拶をおこなったことを報告した。そして、2001年1月から1年間放送された『仮面ライダーアギト』