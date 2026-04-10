DOBERMAN INFINITYが、ライブツアー＜DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2026 “PRESENT”＞を開催することを発表した。DOBERMAN INFINITYは2024年6月に結成10周年を迎え、2025年はホールツアーを開催し10周年イヤーを締め括った。そしてこの度、ファンに向けてグループの“PRESENT”を各地で届けるべく、大阪公演を皮切りに6都市7公演を巡る。今回は、グループの現在＝PRESENT、そしてライブをファンへの贈り物＝PRESENTとしてツアータ