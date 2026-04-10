緑黄色社会が、最新曲「章」（読み：しるし）のMVを本日21時にプレミア公開することを発表した。「章」は、現在放送中の日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当。編曲にha-jを迎え制作された。大人になるほど、“自分以外の何か”のために生きてしまう。そんな日常の中で見失いかけた「自分の物語」を取り戻す一曲で、子供のように