子育ても落ち着いた時期、新しい部署へ異動に。「心機一転頑張りたい」と思っていたら、新しい女性上司はとっても厳しくて！？筆者の友人C子が体験したお仕事エピソードをご紹介します。 この春、新しい部署へ 子育てが落ち着き、「これからは仕事をもっと頑張りたい」と思っていた春、新しい部署へ異動になった私。 少しワクワクしながら新しい部署へ挨拶へ行くと、待っていたのは真面目そうな女性の上司。 「こ