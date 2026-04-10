メ～テレ（名古屋テレビ） 逮捕された大学生は、マネーロンダリングで犯罪収益を隠していたとみられています。 組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の大学生、グエン・ゴック・フイ容疑者（26）です。 警察によりますと、フイ容疑者は去年6月、詐欺でだまし取った金で100万円分の暗号資産を購入し、自身が管理する暗号資産の口座に送信することで、犯罪収益を隠した疑いがもたれていま