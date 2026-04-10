The Ravensが、2026年4月15日に新曲「One More Song」を配信リリースすることを発表した。本楽曲の作詞・作曲はKj。音楽がだれかの道しるべになるなら、と暗がりに光をともすような楽曲に仕上がっているという。なお、本作の配信リリースを記念したキャンペーンも実施。参加者にはもれなくKjデザインのジャケット写真を使用したオリジナル「One More Song」の壁紙がプレゼントされる。The Ravensは全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOU