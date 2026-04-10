SCANDALが、5月27日にリリースするニューアルバム『ECHO』の詳細を発表した。初回限定盤A付属のBlu-rayに収録される「SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”」は結成19周年記念日に行った大阪・なんばHatchでのライブをアンコールまで余すことなく、全14曲収録。初回限定盤B付属の雑誌「“her” Magazine Vol.5」は、シングル『マスターピース／まばたき』、アルバム『Kiss from the darkness』、『MIRROR』